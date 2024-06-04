حقق فيلم "السرب"، أمس 351 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته في 5 أسابيع عرض إلى 39 مليونا و397 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، شريف منير، دياب، نيللي كريم، آسر ياسين، أحمد فهمي، محمود عبدالمغني، أحمد حاتم، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد جلال.

وتقدم حفلات الفيلم في مشروع "سينما الشعب" بـ14 محافظة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة هو 40 جنيهًا.

فيلم "السرب" مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ21 مصريًا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، يوم 15 فبراير 2015، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.

وفي المركز الثانى جاء فيلم "شقو"، محققا 265 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 76 مليونا و143 آلاف جنيه، ليواصل بذلك رحلة صعوده ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والمكونة من 10 أفلام يتصدرها فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه، حيث يحتل "شقو" حاليا المركز السادس ضمن القائمة، بعد تراجع فيلم "البدلة" للمركز التاسع، والذي حقق وقت عرضه 67 مليون جنيه، وتراجع فيلم "الحريفة" للمركز الثامن، الذي حقق وقت عرضه 74 مليونا و341 ألف جنيه، وتراجع فيلم "الممر" للمركز السابع والذي حقق وقت عرضه 75 مليون جنيه، وهو من إخراج شريف عرفة، فيما يفصله عن "كازابلانكا" صاحب المركز الخامس، حوالي 4 ملايين جنيه، حيث حقق هذا الفيلم وقت عرضه 80 مليون جنيه تقريبا، وهو إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن فيلم (ولاد رزق - عودة أسود الأرض) يحتل المركز الرابع في ترتيب الأعلى إيرادا، برصيد 101 مليون جنيه، وهو من إخراج طارق العريان، فيما يحتل الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" المركز الثالث في القائمة برصيد 104 مليون جنيه، وهو من إخراج مروان حامد، ويحتل "كيرة والجن" المركز الثاني في القائمة، برصيد 120 مليونا، وهو من إخراج مروان حامد أيضا، أما المركز الأول فلا يزال يحتفظ به فيلم "بيت الروبى" برصيد 130 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم "شقو" تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في موسم رمضان 2016.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجي يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها، حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا 233 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 58 مليونا و895 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معماري يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيئا صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

المركز الرابع كان من نصيب فيلم "تاني تاني"، محققا 24 ألف وثمنمائة جنيها، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعين عرض إلى 504 آلاف جنيه، وهو من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل، وتدور أحداثه تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي "زيكو" وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب "بيبو" الذي يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية، فيما يشارك محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، وتجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنة هدى.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "بنقدر ظروفك"، محققا 21 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعين عرض إلى 600 ألف جنيه، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول هموم المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

وفي المركز السادس والأخير جاء فيلم "ع الماشي" محققا 14 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 13 مليونا و187 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر علي ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.