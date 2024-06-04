الجامعة العربية تعقد اجتماع تنسيقي مع جامعة فودان بشأن تعزيز التعاون في التعليم العالي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقياً برئاسة السفيرة/ د. هيفاء أبوغزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية وحضور كل من إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي وإدارة التدريب وتطوير أساليب العمل مع الدكتور/ JIN Li - رئيس جامعة فودان اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، للتباحث حول تعزيز برامج التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي.

ويأتي هذا تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجامعة فودان بتاريخ 28 أكتوبر الماضي بمقر جامعة فودان بشنغهاي، على هامش أول منتدى جامعي عربي صيني، الذي نظمته جامعة فودان في شنغهاي في الصين، وعقد وفد الأمانة العامة خلال زيارته عدد من اللقاءات الجانبية مع رئيس جامعة فودان وممثليها لمناقشة آليات تنفيذ الأنشطة المضمنة في مذكرة التفاهم المبرمة والخطوات المستقبلية لوضعها موضع التنفيذ.

وصرحت السفيرة/ د. هيفاء أبوغزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن هذا الاجتماع يعد فرصة لتوطيد العلاقات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجامعة فودان وفرصة للنقاش وتبادل الأفكار حول كيفية تعزيز المشاريع والبرامج المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانبين، فمنذ انعقاد أول لقاء بتاريخ 16مايو العام الماضي، والذي تم خلاله طرح مقترحات لتعزيز هذا التعاون، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن مختلف الأنشطة في مجال التعليم العالي، يحذو الجانبين خطوات ملموسة وتقدم ملحوظ تجاه تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة.

وفي نهاية الاجتماع، تم توقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

يذكر أن برامج التعاون المشتركة تشمل تنظيم فعاليات، من بينها تنظيم المنتدى الجامعي الصيني العربي بشكل سنوي، وتنفيذ عدد من برامج المنح الدراسية والبرامج التدريبية وبرامج التبادل بين الأمانة العامة وجامعة فودان، وغيرها من المشاريع.