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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يزور روسيا لإجراء محادثات

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 2:43 م

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى روسيا لإجراء محادثات، بعد أيام من إعلان جيش الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أنه قد يحصل على أسلحة مقابل السماح للكرملين بإنشاء محطة وقود عسكرية على ساحل البحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع زعيم المتمردين السابق مالك عقار، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تحسين العلاقات بين روسيا والسودان الذي مزقته الحرب الأهلية، بحسب ما ورد في بيان صدر عن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، أمس الاثنين.

وأضاف البيان أن وزراء المالية والتعدين والشؤون الخارجية السودانيين، يشاركون حاليا أيضا في الزيارة التي تستغرق عدة أيام وتتضمن حضور منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج.

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