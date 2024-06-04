السعودية تطلق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

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أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك الأهلي المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي.

وقام وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة, بتدشين محفظة نسك الرقمية التي تستخدم أحدث التقنيات الناشئة وتقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين.

ويُعد هذا التعاون بين نسك والبنك الأهلي السعودي معيارًا جديدًا للابتكار في المنطقة، حيث يوفر للحجاج والمعتمرين وسيلة مريحة وموثوقة وآمنة لإدارة أموالهم.

وأكد الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين أن هذه المرحلة تعد بداية لتغيرات كبيرة في الفترة القادمة، مشيرا إلى تحقيق قفزة بالتعاون مع القطاع البنكي في تطوير محفظة نسك الرقمية مما يعزز من تجربة وراحة ضيوف الرحمن ويوفر لهم حلولًا آمنة ومبتكرة للدفع.