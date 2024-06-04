قرر البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسته بسبب رفع العلم الفلسطيني من قبل نائبة عن حزب فرنسا الأبية، بعد أسبوع من حادثة مماثلة.

وعقدت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الثانية في البرلمان)، جلسة طرح الأسئلة على الحكومة حضرها نواب حزب فرنسا الأبية مرتدين ملابس بألوان العلم الفلسطيني لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وخلال الجلسة، رفعت النائبة عن الحزب راشيل كيكي، العلم الفلسطيني، تضامنا مع سكان غزة الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مستمرة منذ أشهر.

وحظيت خطوة كيكي بتصفيق نواب المعارضة، فيما قررت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه تعليق الجلسة.

والأسبوع الماضي، قرر البرلمان الفرنسي، إبعاد النائب عن حزب فرنسا الأبية المعارض سيباستيان ديلوجو، لمدة 15 يوما بسبب رفعه العلم الفلسطيني خلال جلسة للجمعية الوطنية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.