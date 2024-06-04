 محتجون ينصبون خياما أمام البلدية في لوس أنجلوس لدعم فلسطين - بوابة الشروق
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محتجون ينصبون خياما أمام البلدية في لوس أنجلوس لدعم فلسطين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:06 م

أقام متظاهرون بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عددا من الخيام أمام مبنى البلدية، للتضامن مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر.
وبحسب قناة "كيه آيه بي سي" المحلية، نظم محتجون مظاهرة أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للتضامن مع فلسطين مع استمرار الحرب الإسرائيلية.
ونصب المتظاهرون عشرات الخيام أمام المبنى وحملوا لافتات كتب عليها "غزة حرة" و"الحرية لفلسطين"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
واتخذت الشرطة إجراءات احتياطية في مكان تواجد المتظاهرين، وطلبت من السائقين توخي الحذر لدى مرورهم قرب المخيم.

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