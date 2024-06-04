دبلوماسي أوكراني يجدد المطالب بإنشاء نظام دفاع جوي في دول الناتو المجاورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد السفير الأوكراني لدى ألمانيا دعوته لإنشاء نظام دفاع جوي في دول مجاورة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتصدي للهجمات الجوية الروسية على غربي أوكرانيا.

وكتب السفير أوليكسي ماكييف في مقال على موقع "تسايت" الألماني الإخباري أنه يجب اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية بأنظمة أسلحة على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية في الدول المجاورة.

وتتعرض أوكرانيا حاليا لوابل مستمر من الضربات الجوية الروسية كما تتقدم القوات الروسية على الأرض.

وحذر ماكييف قائلا: "مع كل كيلومتر يحتلونه في أوكرانيا، يصبحون أقرب بمسافة كيلومتر إلى الاتحاد الأوروبي".

ودفع السفير بأن حماية المجال الجوي الغربي لأوكرانيا من الخارج ممكن من الناحية التقنية ومسموح به قانونا.

وضرب مثلا بالدفاع الناجح ضد هجوم جوي إيراني على إسرائيل في أبريل شاركت فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن ودول أخرى.

وبموجب القانون الدولي، ينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الدولة التي تتعرض للهجوم يحق لها الدفاع عن نفسها، كما يجوز لدول ثالثة مساعدة الدولة المعرضة لهجوم دون أن تصبح أهدافا هي نفسها.

ولا تستخدم روسيا حاليا إلا الطائرات المسيرة والصواريخ والصواريخ الجوالة لشن ضربات جوية في العمق في المنطقة الداخلية بأوكرانيا، مما يعني أن أي نظام دفاعي هناك لن يخاطر بقتل طيارين روس.