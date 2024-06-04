بلينكن: حماس تقف في طريق وقف إطلاق النار بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوزارة أن بلينكن جدد التأكيد أن حركة "حماس" هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار وأن عليها قبول الاتفاق، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبحث وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع بلينكن، المستجدات في قطاع غزة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بحث الوزيران المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي التطورات في السودان.