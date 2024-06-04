طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالكشف عن استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء أمام الرأي العام، قائلا: «الكهرباء أمن قومي لا تقل خطرا عن رغيف العيش، ممكن مواطن يستغنى عن العيش؛ لكن ميقدرش يعيش بدون كهرباء في بيته».

وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «المرضي في البيوت هتعمل إيه، الناس بعتالي رسائل تقطع القلب مفيش هواء الشباك بيدخل نار، وكبار السن مش قادرين يتنفسوا!».

وانتقد «موسى» تحميل المواطن أعباء الأزمات الاقتصادية، قائلا: «لا يمكن نشيل المواطن كل شوية، المواطن عمال يشيل كثير حمل هيلاقيها منين ولا منين! المواطن له الحق في الكهرباء وفي حياة كريمة مقدرش أظلمه ولا أحمل عليه».

وأكد أن المواطن تحمل كثيرًا من أجل وطنه، ضاربا مثالًا على ذلك بتقبله زيادة سعر رغيف الخبز، قائلا: «المواطن لما زاد عليه رغيف الخبز قال البلد عايزة، وأنا مع البلد، بتحرك في أي حاجة مبيقلش لأ، المواطن طيب حتى لو اشتكي فهو علشان عايز الأفضل، الحكومة مطالبة تقولنا هتعمل إيه في أزمة الكهرباء؟».

وسخر من طريقة تعامل محافظة القليوبية مع أزمة الكهرباء، وذلك على خلفية نشر بيان رسمي تعلن فيه زيادة ساعات قطع الكهرباء إلى 3 ساعات قبل حذفه سريعًا؛ بسبب الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «هو البيان سر ما أنت نزلت البيان حذفته ليه! إيه الذكاء أنت تنشر بيان وبعدين تخفيه ما أنت قطعت خفت من إيه.. قولوا للناس والله لما تقولوا لهم الناس هتتحمل ما هو اتحمل الساعة والساعتين واتحمل الثلاثة لكن 3 كفايا».