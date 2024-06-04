القوات الروسية تسقط مقاتلة سو-25 و41 مسيرة أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25".

وقال البيان: "أسقطت قوات دنبير مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 صاروخا من طراز هيمارس أمريكي الصنع، وقنبلتين موجهتين من طراز هارم فرنسيتي الصنع، بالإضافة إلى 41 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر أن وحدات من مجموعة دنيبر استهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو ولوبكوفو في مقاطعة زابوريجيا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، بلغت "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 75 عسكريا وثلاث مركبات ومدفع "إم777" ومدافع "دي-20" و"ميستا-بي".

وقالت الدفاع: "استهدفت وحدات مجموعة قوات "الشرق" القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزهاينوي وستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت نحو 130 فردا عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات".