إسرائيل تعلن عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة أمس

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أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إدخال 157 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بيان، إن "هذه الخطوة تأتي بناءً على توصيات المستويات المهنية في الجيش الإسرائيلي وتوجيهات المستوى السياسي".

وأفاد جيش الاحتلال أن الشاحنات، المحملة بالطحين والمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية، تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن جميع المساعدات خضعت لتفتيش أمني دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية قبل دخولها القطاع.