 إسرائيل تعلن عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة أمس - بوابة الشروق
الأربعاء 4 يونيو 2025 2:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تعلن عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة أمس

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يونيو 2025 - 1:28 م

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إدخال 157 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال بيان، إن "هذه الخطوة تأتي بناءً على توصيات المستويات المهنية في الجيش الإسرائيلي وتوجيهات المستوى السياسي".

وأفاد جيش الاحتلال أن الشاحنات، المحملة بالطحين والمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية، تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن جميع المساعدات خضعت لتفتيش أمني دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية قبل دخولها القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك