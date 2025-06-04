أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أعمال بناء مخالفة، مشددًا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة فورًا.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية، للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات بناء خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن رؤساء الأحياء تلقوا تعليمات واضحة بالتدخل السريع، وإزالة المخالفات فور رصدها، مع إحالة المسؤولين عن التقصير في المتابعة إلى المساءلة الفورية.

وأشار إلى استمرار جهود فرق المتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير، حفاظًا على حقوق الدولة وسيادة القانون.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الأحياء والإبلاغ عن أي حالات بناء مخالف عبر الاتصال بغرفة العمليات المركزية للمحافظة على الرقمين ١٥٤٩٦ و١١٤، حيث تعمل الخطوط على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام عيد الأضحى.