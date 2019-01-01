فنلندا تناقش مسألة رئاستها للاتحاد الأوروبي مع وفد المفوضية في هلسنكي اليوم

يزور وفد من المفوضية الأوروبية فنلندا اليوم الخميس لمناقشة رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر المقبلة وللاحتفال بانطلاق الرئاسة.

كانت فنلندا قد أشارت إلى أنه من بين المسائل الرئيسية التي سيتم تناولها خلال رئاستها للمفوضية، هي تعزيز الريادة العالمية للاتحاد الأوروبي في التحرك على الصعيد المناخي، ووضع ميزانية جديدة طويلة الأمد والحاجة إلى الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي المشتركة مثل سيادة القانون.

ويقيم رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه اليوم الخميس مأدبة غداء لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وغيره من أعضاء المفوضية وحكومته في مقره الرئاسي في كيسارانتا في العاصمة هلسنكي.

ويلتقي أعضاء المفوضية ومجلس الوزراء الفنلندي غدا الجمعة لإجراء محادثات وكذلك يونكر ورينه.

ويتولى أعضاء الاتحاد الأوروبي رئاسة الاتحاد بالتناوب كل ستة أشهر. وتنظم دولة الرئاسة اجتماعات رفيعة المستوى تسعى للتوصل إلى تحقيق إجماع في الآراء بين الدول الأعضاء وتدفع أجندة التكتل قدما.

وجرت مراسم تسليم فنلندا الرئاسة من رومانيا يوم الإثنين الماضي، بينما كان قادة الاتحاد مجتمعين في بروكسل لمناقشة الترشيحات للمناصب العليا في التكتل، بما في ذلك الشخصية التى ستخلف يونكر الذي تنتهي ولايته في أكتوبر.

ورشح قادة الاتحاد الأوروبي أمس الأول الثلاثاء وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.

وتقترح المفوضية تشريعا جديدا للاتحاد الأوروبي ، وتضمن تطبيق القوانين القائمة. وتشمل اختصاصاتها إجراء سياسة التجارة نيابة عن التكتل وفرض قواعد المنافسة. ويشرف الرئيس على طاقم من أكثر من 30 ألف موظف.