استطلاع: 72% من الألمان يعارضون مقاضاة منظمات الإغاثة البحرية

كشف استطلاع حديث للرأي أن أغلب المواطنين الألمان يعارضون من حيث المبدأ مقاضاة منظمات إغاثة اللاجئين من الغرق.

وجاء في استطلاع "دويتشلاندسترند" (اتجاه ألمانيا) الذي أجرته القناة الأولى الألمانية (إيه أر دي)، أن 72 بالمئة من المواطنين يرون أنه أمر جيد أن تهتم منظمات خاصة بعمليات الإغاثة في البحر المتوسط.

وفي نفس الوقت، اعتبر 70 بالمئة، ممن شملهم الاستطلاع، أنه من قبيل الصواب نوعا ما أن تمنع إيطاليا سفن إغاثة استقبلت لاجئين على متنها، من الدخول إلى موانئها.

يذكر أنه تم احتجاز كارولا راكيته، قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش3" ووضعها تحت الإقامة الجبرية مؤقتا في إيطاليا يوم السبت الماضي، لأنها أبحرت بسفينتها وعلى متنها 40 مهاجرا تم إنقاذهم في عرض البحر، إلى لامبيدوسا رغم حظر السلطات الإيطالية ذلك. وتم رفع الإقامة الجبرية عنها أول أمس الثلاثاء، ولكنها ستظل في إيطاليا حتى جلسة استماع أخرى في 9 يوليو الجاري، بحسب تصريحات والدها.

وأظهر الاستطلاع تشككا كبيرا تجاه منظمات الإغاثة البحرية الخاصة بين أتباع حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، حيث ذكر 47 بالمئة منهم فقط في هذا الاستطلاع أنه يجب ألا يتم مقاضاة مثل هذه المنظمات من حيث المبدأ.

وأوضح 61 بالمئة من أتباع البديل اليميني الذين شملهم الاستطلاع أنه من الصائب أن الاتحاد الأوروبي علق عمليات الإغاثة للاجئين في البحر المتوسط.

وبشكل عام، ذكر 88 بالمئة ممن شملهم استطلاع القناة الأولى الألمانية أنه لابد من تغيير قانون اللجوء الأوروبي بحيث يتم تخفيف العبء عن دول الاتحاد الأوروبي الموجودة على الحدود الخارجية للتكتل، بحيث يتم توزيع اللاجئين على جميع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد على نحو متساو بقدر الإمكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه هاتفيا يومي 1 و2 يوليو الجاري بتكليف من برنامج "تاجس تيمن" الذي تبثه القناة، وشمل 1006 أشخاص.