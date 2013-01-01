البابا فرنسيس يستقبل بوتين في الفاتيكان

استقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الخميس في مدينة الفاتيكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إجراء محادثات من المتوقع أن تركز على القضايا العالمية والعلاقات الكاثوليكية الأرثوذكسية.

وهذا اللقاء هو الثالث بين بوتين والبابا فرنسيس بعد لقاءين في 2013 و2015 .

وقبل اللقاء، أشاد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان بعد البابا، ببوتين. وقال إن "روسيا تولي اهتماما بقضايا مثل حماية المسيحيين في الشرق الأوسط وأزمة القيم المسيحية في المجتمع الغربي".

وأضاف :"هذا اللقاء سيوفر فرصة لبحث هذه القضايا، وكذلك الصراع في أوكرانيا وسورية".

كان باولو بيتسي رئيس الأساقفة الكاثوليك في موسكو صرح في وقت سابق بأنه من المرجح أن يبحث الزعيمان جهود إرساء السلام في العالم ومكافحة التغير المناخي.

وقال بيتسي لإذاعة الفاتيكان :"يمكنني أن أتخيل أن قضايا محل اهتمام البابا، مثل السلام وحماية وطننا المشترك، ستكون على الأرجح ضمن جدول أعمال المشاورات".

كما أن من بين القضايا محل الاهتمام المشترك بين موسكو والفاتيكان جهود البابا فرنسيس لتحسين العلاقات المتوترة تاريخيا بين المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس.

ولدى البابا هدف منذ زمن طويل وهو القيام بزيارة تاريخية لموسكو، إلا أن بيتسي رأى أن الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا ليست مستعدة بعد لمثل هذه الخطوة.

وقال بيتسي :"من المستبعد أن يقوم الرئيس الروسي بدعوة البابا من تلقاء نفسه دون دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وخلال تواجده في روما، من المقرر أن يلتقي بوتين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا مع كونتي.