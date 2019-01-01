أظهرت دراسة هندية جديدة أجريت على عينة من الشباب الهنود يبلغ عددهم 3 آلاف مواطن، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق، أن ما يقرب من ثلثي الهنود (64%) لا يمارسون الرياضة، وأنه بينما يريد معظمهم اتباع نمط حياة صحي، فإن قلة الحافز والوقت تعوقهم من فعل ذلك.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف انديا» الهندية، كشفت الدراسة التي أجرتها شركة «Mintel»، أن قلة الوقت هي الحاجز الأساسي لممارسة التمارين الرياضية لدى ثلث (31%) المواطنين اللائي أجريت عليهم الدراسة.

كما أظهرت أن الهنود يميلون إلى اختيار أشكال أساسية جدًا من التمرينات الرياضية دون التنويع، فثلثي الهنود الذين يمارسون التمرينات الرياضية يقومون عادة بالمشي السريع فقط، و26% يمارسون اليوجا والبيلاتيس، و11% يمارسون الألعاب الجماعية مثل كرة القدم والكريكيت)، و 10% ممن يمارسون تمارين لإنقاص وزن الجسم مثل تمرينات الضغط، وجلوس القرفصاء، وذلك لزيادة تكاليف الصالات رياضية ودروس اللياقة البدنية

وأرجع الباحثون إهمال الهنود لاستخدام منتجات التغذية الرياضية الذي ظهر خلال إجراء الدراسة، في نقص الوعي لديهم، إذ أن 13% من الهنود يدعون أنهم لا يعرفون ما يكفي عن منتجات التغذية الرياضية، ويعتقد 11% أن هذه المنتجات ضارة إذا تم استخدامها دون ممارسة الرياضة.

ونصح الباحثون المواطنين الهنود بممارسة بعض الأنشطة الرياضية، تجنباً لزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.