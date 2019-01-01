الحريري يبحث مع مسؤولة ألمانية مسألة النازحين السوريين والتعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الخميس، مع الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، كلاوديا فارننج، بحضور السفير الألماني جورج بيرجلين، مسألة النازحين السوريين في لبنان والتعاون القائم بين لبنان وألمانيا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري، أعلن بيرجلين بعد اللقاء "أن المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون القائم بين ألمانيا ولبنان، والوضع السياسي العام، مع التركيز على مسألة اللاجئين السوريين في لبنان".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حاليًا حوالي مليون و500 ألف نازح، أما عدد الذين عادوا إلى سوريا من بينهم، فيبلغ نحو 300 ألف نازح.

ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.