قال جيد صبري، شقيق «مريم»الفتاة التي تعرضت لهجوم من كلب مصاب بالسعار، إن الكلب هاجم شقيقته داخل منزلها بأسيوط، وبعدها علي الفور اتجهت الي المركز الطبي لأخذ جرعات العلاج، موضحا أن شقيقته تبلغ من العمر 25 سنة وحاصلة على بكالريوس تربية فرنساوي.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه لم يظهر على شقيقته أي أعراض حتى بعد أخذ العلاج مباشرة، ولكن ظهرت بعدها أعراض «تنميل» على أصبعها الأيسر مكان عقر الكلب.



وتابع: «خضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية انتهت بتحويلها للمستشفي الجامعي، وبعد أشعة الرنين أتضح أنها مصابة بالسعار بسبب عضة الكلب، والتي تسبب حدوث شلل في الجهاز العصبي المركزي، وهي تعاني حاليا من غيبوبة كاملة وتم إيداعها مستشفى حميات العباسية، والأطباء قالوا ليس لها علاج في الداخل أو الخارج».



وأوضح أن سبب تدهور حالتها الصحية كانت فساد الأمصال وجرعات اللقاح الموجودة بالمستشفى، معقبًا: «الأمصال فاسدة أو سيئة التخزين، الأطباء قالت لو المادة الفعالة شغالة كانت أوقفت الفيروس، وتقدمت باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بنتك بتضيع ياريس، وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ولابد من محاسبة المقصرين».



وأشار إلى حالة أخرى تدعى دينا ملاك حدث لها نفس إصابة شقيقته ودخلت في غيبوبة لمدة 16 يوما، حتى أخذت حقن«IV IG»، واستعادت وعيها، ولكن المستشفى رفضت إعطاء هذه الحقن لشقيقته لخوفها من المضاعفات بينما لم تحدث للحالة الأخرى مضاعفات، على حسب قوله.