أعلن تشيلسي، بشكل رسمي وعبر موقعه الالكتروني، رحيل أسطورته جيانفرانكو زولا عن الجهاز الفني للفريق، في أعقاب تعيين النادي المنتمي إلى شمال غرب لندن لفرانك لامبارد كمدرب للبلوز.

وكان زولا قد تواجد، في الموسم الماضي، كمساعد للمدير الفني السابق لتشيلسي، ماوريسيو ساري، بيد أن مغادرة الأخير لقلعة "ستامفورد بريدج" قد أدت إلى رحيل ساري، عاما واحدا بعد وصوله.

بسياق متصل، ووفقا لما ورد عن جريدة "التايمز" البريطانية، فإن تشيلسي قد قدم عرضا إلى زولا، يخول الأخير أن يُصبح سفيرا للنادي، بيد أن صاحب 52 عاما قد رفض العرض، مُفضلا الرحيل بشكل نهائي عن قلعة "ستامفورد بريدج".

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي كان قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن تعيين لامبارد مديرا فنيا للفريق، بموجب عقد من شأنه وأن يمتد لثلاثة مواسم قادمة.