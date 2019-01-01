الإعلام الأمني العراقي يعلن اعتقال شخص حاول تهريب 15 إرهابيا في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي حاول تهريب أكثر من 15 إرهابيا في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - " إنه بجهود مستمرة ومتابعة حثيثة، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على أحد عناصر عصابات داعش كان يعمل على تهريب الإرهابيين من مكان إلى آخر".

وأضافت أن هذا الشخص نقل أكثر من خمسة عشر إرهابيا، مستغلاً معرفته بالمنطقة، مشيرة إلى أن قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض عليه في

المحافظة، وتم عرضه على القضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.