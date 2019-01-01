ليتل فينيس ( Little Venice) منطقة سياحية تاريخية في العاصمة البريطانية لندن، تقطعها قناة ريجنت التي حفرت منذ 200 عام لتسهيل نقل البضائع بسبب صعوبة استخدام الخيول مع البضائع الثقيلة، جاء ذلك حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.

وأضاف التقرير المصور أن هذة المنطقة مهمة جدًا فى لندن، حيث تجذب آلاف السياح سنويًا الذين يستمتعون بالمناظر الطبيعية والرحلات النهرية، ويتعرفون على الكثير من أسرار المكان.

وأوضح التقرير أنه مع تطور أساليب النقل تم تحويل القناة إلى مزار سياحي، مشيرًا إلى أنه جاء تسمية "ليتل فينس"، نسبة إلى البيت الصغير فى رواية موت الأشباح.