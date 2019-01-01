• إسرائيل قد تصاب بخلل داخلي حال انتهت التهديدات حولها

قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن إسرائيل دولة عسكرية بالمعنى الحقيقي، متابعًا: «رغم تمتعها بالديمقراطية الغربية لكن الآليات كلها ترتبط بالوضع العسكري».



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن إسرائيل دولة مستعدة للقتال ودائمة الشعور بالتحدي منذ إنشائها، معقبًا: «لو انتهت التهديدات حولها من كل اتجاه قد تصاب بالخلل من الداخل».



وأشار إلى تصاعد دور مصر عربيًا وإفريقيًا الفترة الراهنة، وتأثيرها على مشروعات التسوية لحل القضية الفلسطينية، معقبًا: «يمكن مرور أي مشروع للتسوية إذا قبلته مصر والمملكة العربية السعودية أما إذا رفض الاثنتين ينتهي».



وتابع أن مصر كانت شديدة الحماس تجاه مشروعات التسوية في فترة ما بعد حرب أكتوبر 1973، بسبب تحرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات من عقدة الهزيمة، مستطردًا: «الجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف الآخر لم يبق أمرًا معيبًا».



وواصل أن «مشروعات التسوية شهدت فتورًا شديدًا خلال السنوات الأخيرة في حياة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بسبب شعور الجانب الإسرائيلي أن القيادة الفلسطينية غير مستعدة لقبول كل ما هو مطروح».