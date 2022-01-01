«الاتحاد الروسي» يدعو «التعاون الإسلامي» للمشاركة في التحضير لمؤتمر الحوار بين الأديان 2022

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، منظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في التحضير للمؤتمر العالمي بشأن الحوار بين الأديان والأعراق، الذي سيعقد في الفترة من 20-22 مايو من عام 2022.

وقالت ماتفيينكو- خلال لقائها مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم الخميس بموسكو - "إن حوار الحضارات والثقافات في الظروف الراهنة يكتسب أهمية خاصة، حيث اقترحت روسيا عقد مؤتمر عالمي بشأن الحوار بين الأعراق والأديان في عام 2022 بمشاركة رؤساء الدول وممثلي البرلمانات والطوائف الدينية".

وأضافت أن هذا الاقتراح تم إقراره فعليا من الأمم المتحدة والمجلس البرلماني الدولي، وأرجو منكم الانضمام للتحضير لهذا المؤتمر"، موضحة أن أفكار ومقترحات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوثيقة الختامية مهمة بالنسبة لمنظمي المؤتمر، ومؤكدة أن بلادها مهتمة أيضا بالتعاون البرلماني مع منظمة المؤتمر الإسلامي.