مجلس الأمن يفشل في التوصل لبيان حول قصف مركز إيواء المهاجرين بطرابلس

فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل لبيان حول القصف الذي استهدف فجر أمس مركزًا لإيواء المهاجرين في بلدة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابس، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.



وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، جلسة طارئة لبحث الأزمة الليبية وقصف مركز إيواء المهاجرين الذي تداولت أنباء عن تسببه في سقوط أكثر من 40 قتيلًا وحوالي 120 جريحًا.



وفي هذا الإطار، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية الوطنية العميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس أن الجيش لم يستهدف مركز المهاجرين، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في كل جرائم الميلشيات الإرهابية.



وأوضح: «القصف وقع بعد 17 دقيقة من إطلاقنا الضربة الجوية على الميلشيات لذلك فهذا ينفي تمامًا مسؤولية الجيش عن الحادث ويؤكد تورط الإرهابيين في هذا الأمر».



وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.



يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.