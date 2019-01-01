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الوليد بن طلال: تعيين مدير دويتشه بنك في السعودية لرئاسة الاستثمارات الدولية بالمملكة القابضة

دبي - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 11:28 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 11:28 م

أفادت تقارير اليوم الخميس بأن شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عينت مديرا تنفيذيا بمصرف "دويتشه بنك" في السعودية رئيسا لوحدة الاستثمارات الدولية بالشركة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تميم جبر سينضم إلى المملكة القابضة في وقت لاحق هذا العام.

كان جبر أول مدير تنفيذي يعينه "دويتشه بنك" في السعودية، وقد ظل بالبنك لمدة 16 عاما. وقبل أن يصبح جبر المدير التنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية في عام 2017، كان يتولى رئاسة قطاع العمليات المصرفية الخاصة بالاستثمارة والشركات في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" كريستيان سوينج للإعلان عن أحدث حلقة في سلسلة من خطط إعادة الهيكلة من أجل خفض التكاليف وتعزيز الربحية.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن عملية الإصلاح قد تشمل شطب وظائف يصل عددها إلى 20 ألف وظيفة، وتقليص بعض الأعمال المصرفية الاستثمارية ، وكذلك التصرف في أصول.

ورفض متحدث باسم "دويتشه بنك" التعليق على الأمر، في حين لم يرد متحدث باسم المملكة القابضة على اتصال للتعليق.

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