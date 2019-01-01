مصطفى الفقي: العسكرية المصرية لا تقبل التفريط في القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن العسكرية المصرية لا تقبل التفريط في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود الحربية التي بذلتها قديمًا خلال حرب 1948، وسقوط شهداء كُثر دفاعًا عن فلسطين.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية الذي شهده شهر رمضان الماضي.



وتابع: «تطرقه للحديث عن القضية الفلسطينية وقتها خالف التوقعات التي تصورت مناقشته بعض الموضوعات الداخلية، لكنه كان ضروريًا لتوضيح اللغط المثار حول موافقة مصر ضمنا على صفقة القرن ومتعهدة سرًا بمنحها أجزاء من سيناء للفلسطينيين».



وواصل أن العسكرية المصرية ترفض التفريط في القضية الفلسطينية لأنها تتمتع بقدر كبير من فهم الصراع العربي الإسرائيلي وعقيدتها تربت على ضرورة الحفاظ على تراب الوطن والأراضي العربية كلها.