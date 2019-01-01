منظمتا «معاهدة الأمن الجماعي» و«الأمن والتعاون في أوروبا» تعقدان مؤتمرا مشتركا في موسكو

أعلن القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فاليري سيميريكوف،أن مؤتمرا مشتركا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيُعقد بموسكو في 30 من أكتوبر القادم ، مشيرا إلى أنه من المقترح دعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لهذا المؤتمر.

وقال سيميريكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "لقد التقيت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبحثنا جميع القضايا، بما فيها عقد هذا المؤتمر المشترك بموسكو يوم 30 أكتوبر القادم"، موضحا أن الأمم المتحدة وإدارة مكافحة الإرهاب بها ستشارك في المؤتمر.

وأضاف سيميريكوف، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اقترحت دعوة ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمنظمات العامة والسياسية لحضور المؤتمر.

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة حكومية دولية في الساحة السوفيتية السابقة وتضم حاليا ست دول أعضاء ، هي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.