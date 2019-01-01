ولاية فلوريدا الأمريكية تدعو لقتل نوع من السحالي لزيادة أعدادها

دعت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بولاية فلوريدا الأمريكية، المواطنين، إلى قتل سحلية "الإغوانة" كلما كان ذلك ممكنا وذلك لزيادة أعدادها بشكل كبير.

ويحلو للبعض اقتناء سحلية الإغوانة كحيوان أليف وهي خضراء اللون ويعلو ظهرها عرف حرشفي من الشوك تنتشر في المناطق الاستوائية بأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وتعود تسمية تلك السحالي إلى جزر إغوانا في البحر الكاريبي حيث اكتشفت أول مرة هناك.

وذكرت الهيئة في تنويه على موقعها الإلكتروني: "لا يحتاج ملاك المنازل إلى تصريح لقتل الإغوانة في ممتلكاتهم الخاصة بل نشجع على قتلها كلما أمكن".

وأضافت الهيئة، وفقا لصحيفة (نيويورك ديلي نيوز)، أنه يمكن قتل هذه "الأنواع الغازية" على مدار العام دون تصريح في 22 منطقة من الأراضي العامة في جنوب فلوريدا لأن التهديد الذي يشكلونه أكثر خطورة مما يعتقد الكثيرون.

وقال أحد علماء الحياة البرية بجامعة فلوريدا إن هذه السحالي يمكن أن تدمر الزراعة وتقوض الطرق وتسبب في عطل المحولات الكهربية، فضلا عن أنها تشكل خطرا على أمان هيئة الطيران الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإغوانة الخضراء يمكن أن تعيش إلى 10 سنوات في البرية ويصل طولها إلى خمسة أقدام وتضع 76 بيضة سنويا، وهي ليس موطنها فلوريدا ولكنها تزدهر في المناخ الدافئ بالولاية.