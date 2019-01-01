محافظ بني سويف يسلم مواطنين عقودا لمشروعات صغيرة مقدمة من «مصر الخير»

سلم المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، عقود 48 من المشروعات الصغيرة تولد دخلًا بقيمة إجمالية 614 ألفًا و745 جنيهًا مقدمة من مؤسسة مصر الخير، على المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير حياة كريمة لهم، وذلك بحضورالأستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف.

وشملت العقود إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة والتوسع في بعض منها بتمويل يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه، بنسب مساهمة من المؤسسة تتفاوت من 50 إلى 75% من قيمة التمويل يتم سدادها على 18 شهرًا "بدون فوائد" لإقامة مشروعات إنتاجية واستهلاكية مثل "ورش حدادة، نجارة، تنجيد، ماكينة حياكة، ألموتال، مكواة بخار، معدات حلويات، تربية أغنام، ملابس جاهزة، بقالة، محل عطارة، ثلاجة بضاعة، مطعم، مكتبة، وغيرها من المشروعات الصعيرة.

وهنأ المحافظ المستفيدين بعقود المشروعات، متمنيًا أن تكون فاتحة خير عليهم وتوفر لهم مصدر دخل لحياة كريمة لهم، ومؤكدًا على دعمه الكامل للتوسع في المشاريع الإنتاجية التي تنعكس عوائدها الإيجابية المباشرة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهم وبطريقة غير مباشرة على دعم هذا التوجه للاقتصاد القومي، مطالبًا الجمعيات الأهلية وكل المجتمع المدني بمزيد من الجهد ودعم مثل تلك المشروعات.

وأشاد المحافظ بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير ودعمها المستمر للفئات الأولى بالرعاية من خلال تبنيها لمبادرات إنسانية فعالة، خاصة أن هذه المشروعات تساعد بشكل إيجابي في رفع مستوى دخل هذه الأسر بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر توفر لهم دخلًا ثابتًا، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء، فضلًا عن تحقيق أهداف نبيلة من أجل إعادة بناء الإنسان المصري والنهوض بالخدمات المقدمة له بالشكل المطلوب.