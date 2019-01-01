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محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير بوابات مدخل شرم الشيخ وطرق منطقة نبق

رضا الحصري
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 6:56 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 6:56 م

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأعمال الجارية لتطوير البوابات بمدخل مدينة شرم الشيخ اتجاه مدينة دهب وإقامة بوابات بمدخل منطقة الرويسات.

وأشاد المحافظ بأعمال التأمين والحماية والبوابات الأمنية بمداخل شرم الشيخ وبالشكل الفني والجمالي لتلك البوابات، قائلًا إن رجال مصر الشرفاء يعملون في تلك الأجواء الشديدة الحرارة لإضافة صرح جديد يفتخر به كل مواطن مصري.

كما تفقد المحافظ أعمال استكمال إنشاء وتوسعة الطرق بمنطقة نبق وإنشاء محاور عرضيه تصل لفيلات عايده بطريق السلام، وتابع أعمال تطوير منطقة رأس كينيدي، حيث جاري إقامة كافيهات ومطاعم وقرية ريفية وبدوية وأعمال تجميل لتصبح مزارًا عالميًا أساسيًا، إضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

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