رئيس وزراء إيطاليا: سنستقبل الرئيس بوتين بحفاوة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن بلاده ستستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحفاوة، مشيدا بمستوى علاقات البلدين وعلاقتهما الشخصية.

وقال كونتي في تصريحات قبل ساعات من وصول الرئيس بوتين إلى روما في زيارة رسمية،:"سوف تتاح لي الفرصة لاستقبال الرئيس بوتين بنفس الحفاوة التي قابلني بها في موسكو في أكتوبر الماضي".

وأضاف: "ستكون لدينا فرصة لبحث العلاقات الثنائية وطرق تعزيزها، بالإضافة إلى وجود فرصة لقاء رجال الأعمال، لبحث تعزيز التعاون".

ووصف كونتي مستوى العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة التي عقداها مؤخرا، ومنها التي كانت على هامش قمة العشرين في أوساكا، اتسمت بجو "ودي للغاية".

وقال كونتي إن الشعبين الروسي والإيطالي يبديان اهتماما كبيرا بثقافة بعضهما البعض، وليس بالتعامل الاقتصادي فحسب، مما يشكل أساسا متينا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وحول العقوبات الأوروبية ضد روسيا ، جدد كونتي موقفه القديم، بأن العقوبات ليست هدفا، بل هي وسيلة لتحقيق هدف، هو تنفيذ اتفاقية مينسك حول تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس بوتين في روما، إضافة إلى كونتي، مع الرئيس الإيطالي سيرجو متاريلا، كما سيزور الفاتيكان لعقد لقاء مع البابا فرانسيس.