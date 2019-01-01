المكتب الألماني للإحصاء يكشف عن تفاوت بدل العطلات بين شرقي ألمانيا وغربها

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن تفاوت بدل العطلات بين ولايات شرقي ألمانيا وغربها.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أن العاملين في الولايات الألمانية الغربية يحصلون في المتوسط على 1317 يورو كبدل عطلات سنوي، فيما يحصل العاملون في الولايات الشرقية على 927 يورو.

وبشكل عام أشار المكتب إلى أن 47 بالمئة فقط من الموظفين الذين يعملون وفقًا لعقود في ألمانيا يحصلون على بدل عطلات.

وأوضح المكتب أن متوسط قيمة بدل العطلات يبلغ هذا العام في صندوق العطلات إجمالي 1281 يورو سنويا.

وأشار المكتب إلى أن هذا الرقم يقل على ما تم توفيره العام الماضي بنسبة 6ر3 بالمئة، لافتا إلى أن هناك اختلافات واضحة بين قطاعات فردية إلى جانب الاختلافات بين شرقي ألمانيا وغربها.

ورصد المكتب أن قطاع صناعة الآلات يزيد على المتوسط، حيث يحصل العاملون به على 2358 يورو ، ويحصل العاملون في قطاع صناعة السيارات على 2113 يورو.

وأشار المكتب إلى أن جميع ما يعملون بهذين القطاعين تقريبا لديهم الحق في الحصول على بدل عطلات.

وفي المقابل ليس هناك بدل عطلات في قطاع الإدارة العامة والدفاع والتأمين الاجتماعي، بحسب البيانات.