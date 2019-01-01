نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية تصريحات للهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ الألماني السابق عقب إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيًا.

وقال روبن في تصريحات للصحيفة البريطانية:" قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف بلا شك أنه أصعب قرار اخذته في حياتي المهنية".

وأضاف:"يمنحك حب كرة القدم الاقتناع بأنه مازال بإمكانك التعامل مع العالم بأسره، على عكس حقيقة أنه ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي تريدها، ولم تعد الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا ولم تكن لديه فكرة عما تعنيه الإصابات".

وأوضح: "أشعر أنني بصحة جيدة في الوقت الحالي، وكمشجع للعديد من الألعاب الرياضية الأخرى، فإنني أريد أن أبقى على هذا النهج في المستقبل".

وختتم روبن الفائز مع البايرن بلقب البوندسليجا 7 مرات حديثه: "سأتوقف بالتأكيد، لكنها طريقة جيدة".

جدير بالذكر أن قرار روبن باعتزاله في هذ التوقيت جاء بعد نهاية عقده مع البايرن عقب نهاية الموسم المنصرم، وكان أعلن نجم ريال مدريد السابق، أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق البافاري، رافضًا الكشف عن مستقبله بعد الاعتزال.