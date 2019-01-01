وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة ألمانية الاستثمار والتعاون بين البلدين

أجرى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، اليوم، محادثات مع الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا كلاوديا فارننج، تناولت أوجه التعاون بين البلدين وإمكانيات الاستثمار في لبنان.

وقال السفير الألماني لدى لبنان جورج بيرجيلين – في تصريح له عقب اللقاء - إن المباحثات مع المسئولة الألمانية تطرقت إلى سبل المساعدة والاستثمار في لبنان بما يصب في صالح الاقتصادي اللبناني، وذلك باعتبار أن "فارننج" تشغل أيضا منصب المدير العام للاستثمار في البنى التحتية في وزارة التعاون الألمانية.

وأعرب السفير الألماني عن تطلع بلاده للاستمرار في التعاون القائم مع لبنان.