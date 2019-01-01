«التايمز البريطاني» يصنف جامعة المنيا من ضمن أفضل الجامعات العالمية

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، أن الجامعة صُنفت ضمن أفضل الجامعات العالمية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 50 عاما طبقاً لتصنيف التايمز البريطاني الشهير للجامعات لعام 2019، حيث احتلت المركز الـ301 مكرر، واحتفظت بمكانتها ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم في مجال العلوم الصيدلية بتصنيف شنغهاي العريق للجامعات المتميزة.



وأشار عبد النبي، في تصريح الأربعاء، إلى أن جامعة المنيا، لأول مرة في تاريخها، تحتل هذه المكانة العالمية وتدخل ضمن هذه التصنيفات؛ وذلك نتيجة للجهود المتميزة التي تبذلها في دعم باحثيها وحثهم على النشر الدولي، فضلا عن تنامي دور أساتذة الجامعة في النشر الدولي لأبحاثهم في كبرى المجلات العلمية، وتطوير المنظومة البحثية بالجامعة وتزويدها بالمعامل والأجهزة العلمية الحديثة.



يذكر أن تصنيف "التايمز البريطاني" عند تقيمه للجامعات يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات التعليم، ومن بينها البيئة التعليمية والتدريس، والبحث من حيث حجم الأبحاث المنشورة ودخل المؤسسة من البحث العلمي وسمعتها إلى جانب مكانتها بالصناعة والنشاط الاقتصادي ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع.