الصومال: السجن 15 عاما لأحد أعضاء حركة «الشباب» المتطرفة

حكمت محكمة عسكرية صومالية على أحد أعضاء حركة (الشباب) المتطرفة بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته في نقل الأسلحة وتوصيلها إلى مسلحي الحركة الإرهابية في العاصمة "مقديشيو".

وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت المتهم "محمد عبد الله محمد" في مايو الماضي ، الذي انضم إلى حركة (الشباب) في أغسطس 2018، وأعترف أمام المحكمة بأنه شارك في عدد من الاشتباكات بين الحركة المتطرفة والجيش الصومالي.

يذكر أن المحكمة العسكرية في الصومال عادة ما تصدر أحكام بالسجن والإعدام بحق مسلحي (الشباب)؛ نظرًا للجرائم التي يرتكبونها.