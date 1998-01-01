صمد أكبر بيانو في غزة أمام سنوات من النزاع على ملكيته، وترميمه إثر الصراع الدائر، بين فلسطين والاحتلال الصهيوني، جاء ذلك حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية أهدت فلسطين البيانو 1998، بعد معاهدة سلام مؤقتة بين فلسطين والاحتلال، مشيرًا إلى أن البيانو وضع في أحد مسارح منتجع النورس حيث تقام الحفلات الموسيقية.

وأوضح التقرير أن منتجع النورس أغلق أبوابه بعد سيطرة حماس على المنطقة عام 2007، لتهجر الآلة الموسيقية العريقة لـ7 سنوات.

وأشار التقرير أن هناك ضربة جوية لقوات الاحتلال استهدفت منتجع النورس عام 2014، وبعد نزاع طويل بين مالك المنتجع ووزارة الثقافة الفلسطينية تم نقل البيانو لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى غرب قطاع غزة لتنشأ أجيال موسيقية على أنغام الىلة العريقة.