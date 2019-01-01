بوتين يرفض الاتهامات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تم نشرها في إيطاليا، إن بلاده لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لديها نية للقيام بذلك.

وفي حديثه لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" قبيل الاجتماعات المقررة اليوم الخميس، مع البابا فرنسيس وزعماء إيطاليين، رفض بوتين الاتهامات الأخيرة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والأوروبية.

وقال إن "الشيء الأكثر عبثية هو اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية"، بحجة أن التحقيق الأمريكي الاتحادي، بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر، "قد أخفق في جمع أدلة ملموسة لمجرد أنه لم يحدث شيء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدا في الأسبوع الماضي يسخر من القضية عندما التقى بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين، قام ترامب بسخرية، بتوجيه إصبعه تجاه نظيره الروسي، وقال له وهو مبتسم: "لا تتدخل في الانتخابات".

وكان تحقيق مولر خلص إلى أن العملاء الروس تدخّلوا لمساعدة ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، لكنهم قالوا إنه ليس هناك أدلة كافية لإثبات التواطؤ النشط بين حملة ترامب وروسيا.