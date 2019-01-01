أحيت المطربة أمينة مساء أمس حفلها الأول ضمن فعاليات مهرجان الطائف في المملكة العربية السعودية بمدينة الطائف، واستقبلها الجمهور بحفاوة شديدة، وقدمت عدد كبير من المفاجآت للحضور من الأغاني وخاصة باللهجة الخليجية وغيرها من ألبومها الأخير.

وعبرت أمينة عن سعادتها للجمهور عن تواجدها بين أهالي الطائف واستقبالهم لها بحفاوة شديدة، ومشاركتهم لها بالغناء بعدد كبير من أغانيها منها الحنطور، مؤكدة على سعادتها بحفظهم وتواجدهم بأعداد كبيرة في هذا الحفل.

وستتوجه أمينة إلي مدينة جدة، لتقدم حفلًا آخر على المسرح الروماني، مساء السبت المقبل، ضمن مهرجان «مواسم جدة»، ويشاركها في الحفل المطرب العراقي محمد السالم.

وفي سياق منفصل تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذي حققه ألبومها الجديد «اللي راحوا»، الذي ضم 10 أغنيات، منها «سيدي»، و«في شرع مين»، و«عاش يا وحش»، و«السهرة ولعانة»، و«صاحبتي».

يذكر أن أمينة طرحت مؤخرًا كليب «السهرة ولعانة»، من ألبوم «اللي راحوا»، باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، ومن إخراج جميل جميل المغازي.