وزير الثقافة العراقي: إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا

أكد وزير الثقافة العراقي عبد الأمير الحمداني اليوم /الخميس/ أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا، بعد أن استبعدتها منظمة "اليونيسكو" من قائمة التراث المعرض للخطر.

وأوضح الحمداني - في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه سيتم التصويت على قرار إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي مساء اليوم الخميس أو صباح غد الجمعة.

وأشار إلى أن وجود آثار بابل على لائحة التراث العالمي يعد تقديرا للحضارة العراقية، كاشفا عن "تخصيص الحكومة العراقية لـ49 مليون دولار لإنشاء مناطق سياحية وتأهيل البنية السياحية وإجراء بعض أعمال الصيانة في المعالم، من أجل البدء بصيانة وقائية لآثار بابل".

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين - الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو - إلى وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.