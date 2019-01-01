مسؤولة أوروبية تؤكد للرئيس الفلسطيني التمسك الأوروبي بحل الدولتين

أكدت المستشارة السياسية للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط صابرينا براندت، اليوم الخميس، تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت براندت، خلال اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، على "مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام، وتجاه دعم الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكرت أن اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها للتأكيد على مواقف الاتحاد الثابتة تجاه العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

وحسب الوكالة، استمعت المسؤولة الأوروبية لشرح من عباس حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما تواجهه العملية السياسية جراء "الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية".

وثمن عباس مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

في هذه الأثناء، رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في رام الله، إن مبعوثي الولايات المتحدة "يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة (..) في ظل شراكة واشنطن مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية في إسرائيل".

وطلبت اللجنة التنفيذية من أطراف المجتمع الدولي "رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى أمن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز على هذه القرارات".