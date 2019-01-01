السعودية تحقق في ملابسات وفاة طالبة داخل جامعتها

وجّه أمير منطقة حائل شمالي السعودية، بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة طالبة داخل حرم الجامعة ، بعد اتهام عدد من الطالبات لحارسات الأمن بعرقلة وصول الإسعاف إلى داخل القسم النسائي في الجامعة.



وقال المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر الكنعان، إن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وجه "بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية (إمارة المنطقة، جامعة حائل، الشؤون الصحية، الهلال الأحمر) للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري".



وتوفيت فاطمة الشمري الثلاثاء خلال وجودها في الجامعة بشكل مفاجئ، بعد أن تعرضت لحالة من التشنج قبل أن تسقط مغشيًا عليها وتفشل محاولات إسعافها عبر الهلال الأحمر السعودي.



ووجهت بعض طالبات الجامعة، انتقادات حادة لحارسات الأمن، واتهمتهن بعرقلة وصول فريق الإسعاف إلى داخل الجامعة بحجة وجود رجال بينهم.



وأثارت تلك الاتهامات جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قبل أن تعلن الجامعة أن مديرها خليل البراهيم، وجه "بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة الشمري على أن ترفع نتائج التحقيق بشكل عاجل".



وتفصل السعودية بين الجنسين في التعليم، ويقتصر الكادر التدريسي والإداري في الأقسام النسائية بالمدارس والجامعات على النساء فقط، بما في ذلك حارسات الأمن التي يمنعن دخول الرجال إلى تلك المدارس أو الأقسام.