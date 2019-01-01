صحفيان في ألمانيا يتلقيان خطابين بهما مسحوق أبيض مشتبه به

تلقى صحفيان من إذاعة "دبليو دي آر" الألمانية يغطيان أخبار اليمين المتطرف في مدينة دورتموند، خطابين يحويان مسحوقا أبيض.



وتتوقع الشرطة وجود خلفية سياسية وراء الخطابين.



وأعلن متحدث باسم الشرطة، الأربعاء، أن لجنة خاصة تولت التحقيقات في الواقعة، وأضاف" سنحاول بطبيعة الحال بذل كل ما في وسعنا لكشف المتورطين في هذين الخطابين، ومنع محاولات ترهيب وتهديد الصحفيين".



وجرى الكشف في وقت لاحق عن أن المادة داخل الخطابين كانت عبارة عن مسحوق للخبز (بيكربونات صوديوم)، وكان اسم المرسل المكتوب على الخطابين "شبكة أبحاث مناوئة للفاشية".



وذكرت الإذاعة أن أحد الخطابين تم إرساله إلى صحفي كان كثف مراقبته لتيار النازيين الجدد وتلقى بالفعل تهديدات في الفترة الماضية، فيما تم إرسال الخطاب الآخر إلى صحفي حر.