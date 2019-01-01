ميركل تشارك منتصف الشهر الجاري في احتفالات العيد الوطني الفرنسي

تشارك المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في احتفالات العيد الوطني الفرنسي خلال شهر يوليو الجاري.

وذكرت الحكومة الألمانية -في بيان اليوم الخميس- أن ميركل تزور باريس يوم 14 يوليو للمشاركة في العيد الوطني الفرنسي.

العيد الوطنيّ الفرنسيّ أو يوم الباستيل هو اليوم الذي تحتفل فيه فرنسا بذكرى انتهاء الحكم الملكيّ بالمطلق، والذكرى السنويّة الأولى لاقتحام سجن الباستيل الذي يمثّل السلطة الحاكمة في البلاد؛ حيث أصبحت فرنسا بعد ذلك ملكيّة دستوريّة، كما دُمّرت الامتيازات الأرستقراطية فيها وأُصدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يؤكد مبادئ الحريّة، والملكيّة، والأمن، ومقاومة الظلم والاستبداد، إضافةً إلى اعتماد الكفاءة العلميّة والشخصيّة بدلاً من النَسب والوراثة للوصول إلى المناصب العامّة في الحكومة، والجدير بالذكر أنّ العيد الوطنيّ يصادف الرابع عشر من شهر يوليو متزامنًا مع عيد الاتحاد، وهو يوم عطلة رسميّة في فرنسا.