فرنسا: آلية تجارة أوروبية مع إيران تقترب من أول صفقة في غضون أيام

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.

وإنستكس التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.

وقال لو مير للصحفيين خلال اجتماع في بولندا ”نريد أن تدخل إنستكس حيز النفاذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام... آمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة“، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف الوزير الفرنسي: ”أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة“.

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