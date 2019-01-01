لصتان تعيدان حزام مصارعة مسروق لصبي مصاب بورم في المخ

أعادت لصتان حزام مصارعة كانتا قد سرقتاه من شرفة منزل صانع أحزمة في واشنطن يخص طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات والذي شخص مؤخرا بورم في المخ، ولكن بعد أن نشرت الشرطة شريط فيديو لواقعة سرقة حزام المصارعة.

وكانت أسرة الطفل تيموثي من ولاية ديلاوير قد سعت من فرط حبه للمصارعة، إلى صنع نسخة طبق الأصل من الحزام الأصلي الخاص ببطولة للمصارعة لمفاجأة نجلهم الذي شخص بالتوحد وهو في عمر عامين، ثم أصيب بورم في الدماغ في أكتوبر الماضي.

وقال والد الطفل إن نجله تيمي يحب المصارعة مع أشقائه الذكور ومعه هو ومع شقيقته، وكانت الأسرة قد أهدته هذا الشئ الخاص الذي يحبه بعد أن قامت الأسرة بشرائه عبر الإنترنت، ولكن تمت سرقته من الشرفة الأمامية لمنزل سيرجيو موريرا الذي يعيد تصميم الأحزمة في واشنطن وذلك أثناء عدم وجوده بالمنزل، بعد أن نبهه هاتفه المحمول المرتبط بكاميرا الباب إلى وجود حركة في الباب الأمامي الخاص به، وقد نظر إلى هاتفه المحمول فشاهد سيدتين.

واستدعى موريرا الشرطة وأبلغ والدي تيمي، وبعد أن نشرت الشرطة فيديو اللصتين اللتين سرقتا الحزام ولفة أخرى من المنزل، عادت السيدتان إلى منزل موريرا بعد بضعة أيام ومعهما حزام المصارعة ورسالة اعتذار طويلة من أربع صفحات، وينتظر أن يرسل موريرا الحزام إلى الطفل تيمي في غضون بضعة أسابيع.