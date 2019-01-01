القصف الجوي يستهدف مستشفى تمولها ألمانيا في إدلب بسوريا

استهدف القصف الجوي الذي يجرى في مناطق يسيطر عليها المتمردون في محافظة إدلب السورية اليوم الخميس، مستشفى يمولها مكتب الخارجية الألمانية، حسبما قالت مؤسسة "يدا بيد" البريطانية التي تدير المنشأة.

وقال فادي ديري، من المؤسسة البريطانية، وهي المؤسس المشارك والمدير الإقليمي للمستشفى، لوكالة الأنباء الألمانية: "المستشفى الواقع في كفرنبل.. هو مستشفى موجود تحت الأرض، نظرا لأنه كان قد تعرض لقصف سابق، كان قد أسفر عن تدمير الجزء المقام فوق الأرض منه بالكامل".

وتقع مستشفى كفرنبل الجراحي، المعروفة باسم مستشفى الأورينت، في ريف إدلب الجنوبي.

وقال إنه تم استهداف المستشفى أول مرة بثلاثة براميل متفجرة، ثم ضرب صاروخ مدخلها وهو ما تسبب تضرره بشدة.

وأضاف ديري أنه لا يوجد ضحايا بين طاقم المستشفى.

وأضاف أن المستشفى المستهدف تبلغ مساحته 1800 متر مربع وبه ثلاث غرف عمليات.

وتعمل مؤسسة يدا بيد التي تأسست عام 2011، على تقديم الرعاية الصحية وتوفير المياه والصرف الصحي والأمن الغذائي وسبل المعيشة، وتدير ثماني منشآت صحية أخرى داخل سوريا.