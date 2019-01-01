قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الأرز محصول استراتيجى ولا غنى عنه، وتحديد المساحات المنزرعة يرجع إلى المعاناة التي تواجهها الدولة في توفير الري اللازم للمحاصيل الشرهة للمياه.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن هناك فجوة كبيرة بين الموارد المائية واحتياجات المواطنين، والدولة تتبع خطة استراتيجية فى ترشيد المياه تهدف إلى تقليل الهادر مع توفير الاحتياجات الرئيسية، من خلال تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز.



وأوضح أنه تم تحديد 724 ألف فدان فقط للأرز هذا العام، ولكن المساحات المزروعة وصلت إلى مليون و600 ألف فدان؛ لاعتبارات ارتفاع سعر المحصول العام الماضي، مشيرًا إلى حصر وزارة الزراعة للخارجين عن القانون وتحرير محاضر ومن ثم تحويلها لوزارة الري، لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وتابع: «القرارات تستهدف عدم إهدار المياه، وتحديد زراعة الأرز في الدلتا لعدم الخلط بين المياه، ومياه البحر، وهناك تنسيق مع وزارة التموين لتوفير الاحتياجات اللازمة من محصول الأرز».