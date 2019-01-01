مسؤول فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر محمية طبيعية شرق يطا

أفاد مسؤول محلي فلسطيني بأن قوات اسرائيلية دمرت اليوم الخميس، محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن رئيس مجلس قروي الكعابنة والدقيقة عودة النجادة قوله إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات وآليات عسكرية، شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خربة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونما والمحاذية لجدار الضم العنصري، واقتلاع الأشجار، وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا".

وأشار إلى أن "المحمية أنشئت منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية، بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من خمسة آلاف شجرة، وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها".

ووفقا للوكالة، فان خربة الدقيقة، يقطنها حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة، وعيادة صحية، وهى مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية.

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال دمرت صباح أمس، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجارا من محمية طبيعة في قريتي خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، وهدمت متنزها للأطفال، وآبار مياه، واقتلعت اشجارا حرجية من المحمية، بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية".