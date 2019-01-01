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الجيش الليبي يدمر غرفة التحكم بمطار معيتيقة في طرابلس

طرابلس - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 1:37 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 1:37 ص
أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري،عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك،وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية "تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في المطار".

وكان آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، قد أعلن الأحد الماضي استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي، وإنه تم استهدافها من قبل الجيش الوطني.

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